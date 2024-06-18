Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline ellerindeki baltayla saldıran bir kadın 2 kişi tepki çekmişti. Gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ANITTA 13 DARBE İZİ
Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.
Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.