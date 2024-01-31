Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’den yaş haddinden emekliye ayrılan dört atletizm hakemine teşekkür plaketi.

Uluslararası hakem olarak görev yapan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Atletizm hakemleri Cemalettn Hoşgör, Ahmet Hız, Korkmaz Alben ve Ömer Aykaç’a Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül tarafından hazırlanan plaketler Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın katılımı ile yapıldı.

İl Müdürü Çağlar’ın makam odasında düzenlenen törene Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve Spor işleri Bölümü çalışanı Nermin Şakalakoğlu da katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çorum sporuna uzun yıllar hizmet veren Atletizm hakemlerine teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutluluklar diledi.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül de uzun yıllardır hakem olarak hizmet veren dört tecrübeli isme emeklerinin karşılığı olarak plaket verdiklerini belirterek kendilerine tüm kattıkları için teşekkür etti ve başarılar diledi.

Konuşmarın ardından İl Temsilcisi Kemal Topgül tarafından hazırlanan plaketler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından başarı belgesi ve müdürlük kaşkolu hediye edildi.