Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı ve Sporculardan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ziyareti.

Buharaspor Başkanı Fatih Atlı ve sporcular Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e kulübün kurulmasına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiler ve çiçek verdiler.

Başkan Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada, "Çorum'da ilk Kadın Futbol Kulübü kurma başarısı gösteren Buhara Spor Kulübü Başkanı Fatih Atlı'ya ve başarılı sporcularımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İçerisinde Özel sporcularımızı da barındıran kulübümüze destekletimiz her zaman devam edecektir’ dedi.

Buharaspor Başkanı Fatih Atlı’da Çorum’da ilkkez bir kadın futbol takımı kurulması için yaptıkları çabalar nedeni ile Abdulkadir Şahiner’e teşekkür etti ve bu destekler sayesinde Çorum’u önümüzdeki sezonlarda liglerde temsil etmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.