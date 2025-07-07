ATM Gross 19, Osmancık Caddesi numara 243 (Eski İkizler Benzinliği karşısı) adresinde hizmete açıldı.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ve çok sayıda davetli katıldı.

Tekstilden oyuncağa, elektrikli küçük ev aletlerinden ayakkabıya, züccaciyeden kırtasiye, oyun konsollarına kadar binlerce ürünün bulunduğu ATM Gross 19’da, internet alışveriş sitelerindeki fiyatlardan daha uygun fiyata Çorum halkına sunuluyor.

Dünyaca ünlü markaların tek bir adreste buluştuğu ATM Gross 19, en iyi ürünleri en uygun fiyatla ve müşteri memnuniyeti hedefiyle sunuyor.