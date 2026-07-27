CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, görevinden istifa etti.

Kendi iradesiyle istifa kararı aldığını bildiren Yiğitoğlu, bugünden sonra aktif siyasetin içerisinde yer almayacağını açıkladı.

Basın açıklamasıyla birlikte istifa kararını kamuoyu ile paylaşan Resul Yiğitoğlu, “Siyaseti bir makam edinme aracı olarak değil, millete ve partime hizmet etmenin bir yolu olarak gördüm. Makamlar geçicidir; şeref, haysiyet ve dik duruş ise ömür boyudur. Ben tercihimi makamdan yana değil, onurumdan yana kullananlardan oldum” dedi.

Yiğitoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“HİÇBİR KOLTUĞUN, HİÇBİR MAKAMIN ESİRİ OLMADIM”

Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevimden kendi irademle istifa ediyorum.

Bu kararı herhangi bir makamın ya da merciin tasarrufunu bekleyerek değil, karakterimin ve siyasi anlayışımın gereği olarak bizzat kendim aldım. Hayatım boyunca hiçbir makamın, hiçbir koltuğun, hiçbir unvanın esiri olmadım. Bundan sonra da olmayacağım.

Bu kararı herhangi bir zorunluluktan değil, tamamen kendi vicdani kanaatim doğrultusunda aldım. Genel Merkezimiz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmasını beklemeden, bugüne kadar olduğu gibi bugün de sorumluluğu üzerime alarak bu görevi bırakmayı doğru buldum.

“BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHAT”

Siyaseti bir makam edinme aracı olarak değil, millete ve partime hizmet etmenin bir yolu olarak gördüm. Makamlar geçicidir; şeref, haysiyet ve dik duruş ise ömür boyudur. Ben tercihimi makamdan yana değil, onurumdan yana kullananlardan oldum.

Görev yaptığım süre boyunca hiçbir zaman kişisel hesapların, küçük çıkarların ve günü kurtarma siyasetinin içinde yer almadım. İnandığım doğruları, kimin hoşuna gider ya da gitmez hesabı yapmadan savundum. Çünkü biliyorum ki; doğru bildiğini söyleyemeyenlerin makamları olabilir ama duruşları olmaz.

Bugün bu görevi bırakırken başım diktir, vicdanım rahattır. Hiç kimseye minnet borcum olmadığı gibi, hiç kimsenin karşısında eğilecek bir geçmişim de yoktur. Makamlar insanı büyütmez; insan, makamı taşıdığı kadar değerlidir.

“ARTIK AKTİF SİYASETTE YOKUM”

Bu vesileyle, birlikte yol yürüdüğüm parti mensuplarımıza, gecesini gündüzüne katarak emek veren dava arkadaşlarıma ve her zaman desteğini hissettiren kıymetli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Verilen her emek benim için kıymetlidir ve hiçbirini unutmayacağım.

Bugünden sonra aktif siyasetin içerisinde yer almayacağımı da kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Bu kararım nettir. Ancak nerede olursam olayım, milletimin ve memleketimin yanında durmaya; doğruları söylemeye ve ilkelerimden taviz vermeden yaşamaya devam edeceğim.

Kimse unutmasın ki; makamlar gelir geçer, isimler değişir, görevler biter. Geriye kalan tek şey, insanın ardında bıraktığı iz, gösterdiği duruş ve şerefle tamamladığı mücadeledir.

“KOLTUĞA TUTUNANLARDAN OLMADIM”

Ben, hiçbir zaman koltuğa tutunanlardan olmadım. Bugün de aynı inanç ve aynı vakar ile görevimi bırakıyorum.

Kalbi benimle atan, omuz omuza mücadele ettiğim, desteğini ve duasını esirgemeyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor bu süreçte emeği geçenlerden haklarını helal etmelerini istiyorum.”