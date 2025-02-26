Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek, sorumlulukları artırılacak. Banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARINA YENİ ZORUNLULUK GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor. Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3'üncü amacı olan 'Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması' kapsamında banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

ATM KAMERASINDA GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDLEMEYENLERE PARA VERİLMEYECEK

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Adli süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde adli süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Ayrıca yapılacak düzenlemeler kapsamında banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerasınca tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.