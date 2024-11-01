ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT de yayınlanan 30 Dakika programının canlı yayın konuğu oldu.

ISVEA’nın da dahil olduğu alan olan seramik sağlık gereçleri alanında Avrupa birincisi olduğunu anlatan Çenesiz “Seramik sektörü % 82 yerli katma değer oranı ile çalışan bir Sektör yani imalat sanayide rekortmen sektör. İhraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 82 doları ülkemizde kalıyor, yerli kaynaklar ile üretim yapan bir sektör. Bizim ihracatımız bir çok sektörün ihracatına göre kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisi çok daha yüksek. Sektörümüz tasarım ve ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi haline geldik." dedi

2025 YILI SERAMİK SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞ YILI OLACAK

Seramik sektörünün 2023 (Eylül) –2024 (Eylül) dönemi yıllık ihracatında yüzde 10'luk bir artış olduğuna dikkat çeken Çenesiz; "1 milyar doları aşan ihracatın 820 milyon doları net döviz fazlası olarak ülkemizde kaldı. Amerika tarafından Hindistan’a uygulanacak olan Anti-Damping ’den dolayı Türk seramikleri alternatif olarak değerlendiriliyor. Marka imajı ve ürün kalitesi bakımından Hindistan’a karşı çok önde olan sektörümüz bu durumu pozitif yönde değerlendirecektir." diye konuştu

Sektörün geleceği ile ilgili konuşan Çenesiz; "2025 yılı seramik sektörünün geri dönüş yılı olacak Avrupa’da büyüme yavaşlasa da biz pazar payımızı arttırarak ihracatımızı arttıracağız." ifadelerini kullandı

KUR ENFLASYON KADAR ARTMALI

Döviz kurunun Yurt İçi Üretici fiyat endeksine (Yi-ÜFE) paralel artması gerektiğini de dile getiren Çenesiz; "Kur ile rekabetçilik kazanmayı hedeflemiyoruz ancak hayatin olagan akışı gereği de kurun Üretici enflasyonu artışının altında kalmaması gerekiyor" dedi.

UNİCERA HAFTAYA KAPILARINI ACIYOR

100.000 m2’lik alana kurulan 100 bin’den fazla ziyaretçi alan Avrupa'nın en büyük ikinci Seramik ve ve Banyo ürünleri fuarı olan UNICERA Seramik Banyo Mutfak fuari 4-8 Kasım arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerini bekliyor. Çenesiz, "1200 den fazla markanın ürünlerini sunduğu UNİCERA 20 binden fazla yurt dışı ziyaretçisiyle de uluslararası arenada Türk Seramik ve Banyo ürünlerinin alıcılarla buluşmasını sağlıyor. İnşaat sektörünün tüm paydaşlarını Unicera fuarına bekliyoruz" dedi.