Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan "Son Durum" programının bu haftaki konuğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu...

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, birçok konuya dair önemli değerlendirmeler yaptı.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDEN DE BAHSETTİ

Bakan Uraloğlu, yap-işlet-devret projelerinden de bahsetti ve zarar edip etmediğine dair şöyle konuştu;

YAP - İŞLET - DEVRET PROJELERİNE DAİR

"Yapılmış olan iş kârdır. Çok net. Bir işi yapmışsanız o kârdır. Yapılmamış olan işin hesabını da kimse sormuyor. Muhalefet hiç sormuyor zaten.

Şimdi bakın siz bir işi yapmak için, kamunun bir işi yapması için gerekliliği ortaya konulur. Ankara'da şurası, İstanbul'da burası, metro hattı, kara yolu hattı olsun koyarsınız ortaya.

Projeyi ortaya koyarsınız, hesap yaparsınız. Dersiniz ki ben buraya bu kadar para harcayacağım, ülkeme de bu kadar para harcayacağım. Dönersiniz karşınıza ne kadar maliyet çıktı.

"3 ALTERNATİF VAR"

3 tane alternatif var. Bir tanesi kendi bütçenizde kaynak ayırır yaparsınız, 2. dersiniz ki benim bütçemde buna ayıracak kaynak yok.

Ben dış kredi kullanmak istiyorum. Kredi alırsınız ve işi yaparsınız. 3. yap-işlet devret modeli. Buyur burayı yapacaksın, şu kadar yıl işleteceksin.

Geçiş ücretin şu kadar, bu işi finanse edecek araç şu kadar dersiniz, bu yöntemi denersiniz. Sizin bütçe imkanlarınız hangisine müsaitse. Biz bu üçünü de kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz.

YAP - İŞLET - DEVRET PROJESİ KAPSAMINDA YAPILANLAR

Şimdi yap-işlet devret projeleri hem finansman hem de yapım modelidir. İnsanları, firmaları zamana karşı yarıştırdığımız için bir an önce açmak istiyorlar ki orada gelir elde etsinler. Yoksa cezaları var. Şimdiye kadar zamanından geç bitiren olmadı.

Bunları bu şekilde yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AK Parti Hükümetlerimizin döneminde 70 veya 71 tane yap-işlet devret projesini hayata geçirdik.

Bildiğimiz yap-işlet devretler nerelerdir; Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi..

"YOL UZUNLUĞUMUZU 30 BİN KİLOMETREYE ÇIKARAMAZDIK"

Bunlar ayrıca uluslararası rekabete açık işlerdir ve bunların yabancı ortakları da olmuştur. Hala daha varlar. Biz yaptığımız tarihte 50 ya da 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Kendi yapılış tarihlerinde.

Bugün aynı işi yapmak için 90 milyar dolara ihtiyaç var. Bunu hesaba dökebiliriz. Ankara-İstanbul-İzmir Otoyolu'nu milli bütçeden yapsaydık kaç liraya devlete mal olacaktı, yap-işlet devret modelinden yaptık kaç liraya. Doğru bir karar verdiğimizi işin açıkçası söylemek isterim.

Biz yap-işlet devret yapmamış olsaydık Zigana Tüneli'ni yapamazdık, Kömüran Köprüsü'nü, Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, belediyenin yapamayıp bizim devraldığımız, yapamazdık.

Biz bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometreye çıkaramazdık. Elbette biz yap-işlet devret hiç yapmazdık ama bölünmüş yollarımızı 31 bin kilometreye getiremezdik.

Biz İstanbul Havalimanı'na karşıyız dediler, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü'ne karşıyız. Sabiha Gökçen'de kargalar uçacak orayı niye geliştiriyorsunuz dediler. Hepsine ihtiyaç oldu.

Hepsinin de kullanıldığını da gördükleri için niye öyle değil böyle yapmadınız, bunun sonu yok..."