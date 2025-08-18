Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin risk alarak başlattıkları terörsüz Türkiye süreci yoluna devam ediyor.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmalarına devam ederken sürece dair dikkat çeken bir yazı, bir dönem Erdoğan'ın metin yazarlığına da yapan eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

"Terörsüz Türkiye’de madalyonun öteki yüzü" başlıklı yazısında İsrail’in Suriye üzerindeki bu kirli planının sürece ciddi tehdit olduğuna işaret eden Ünal, terör örgütü PKK'nın SDG bahanesiyle yeniden silaha sarılması halinde, devletin sert yüzünü tüm acımasızlığıyla göstereceğini yazdı.

"Ya Türkiye ile yürünecek, ya da İsrail’in uşağı olmak tercih edilecek"

Bu durumda hiç kimsenin Erdoğan ve Bahçeli’yi “barışı sabote etmekle” itham edemeyeceğine dikkat çeken yazar, yazısını şu ifadelerde tamamladı:

"İşler iyi gitmezse bundan Kürtler de, onarılmakta olan Türk-Kürt kardeşliği de zarar görmez. Tam tersine Kürtler, hem terörün hem de İsrail’in tasallutundan kurtarılmış olur ki “iç cephe” o zaman daha da güçlenir.

DEM Parti’nin eline büyük fırsat geçti: Türkiyeli bir parti olup, çürümüş ve çökmekte olan CHP’nin yerini doldurabilir. Ama madalyonun diğer yüzü çevrilirse, ortada DEM kalmaz; Kürt siyasi hareketi daha “yerli” bir zeminde başka mecralarda akar.

Terörsüz Türkiye projesinin iki yüzü var: Ya Türkiye ile yürünecek, ya da İsrail’in uşağı olmak tercih edilecek. İkincisine kimsenin tahammülü olmaz; en başta da Kürtlerin."