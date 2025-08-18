Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini bağlayan toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, memurlar iş bırakma eylemine gitti. Memur sendikaları hükümetin taleplerini karşılanmaması halinde genel greve gideceklerini açıkladı. Bazı kamu kurumu yöneticileri iş bırakan memurlara yaptırım uygulanacağı açıkladı. Bu açıklamaya sert tepki Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den geldi.

TÜRKİYE KAMU-SEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE

Hükümetin 8'inci toplu sözleşme döneminde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini protesto eden Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Bakanlık önüne düdük çalarak gelen sendika üyeleri, "Memuruz haklıyız, kazanacağız", "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız", "İşte memur, işte sendika", "Kamu-Sen alanda emeklinin yanında" sloganları attı.

"ALIN TERİNİ YOK SAYIYOR"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin haklarını savunmak için toplandıklarını belirtti. Kahveci, sunulan teklifin ne memurun ne de emeklinin sofrasına çare olmadığını vurgulayarak, "Bu teklif, milyonların alın terini yok sayıyor. Bu nedenle teklifi reddediyoruz ve meydanlarda yüksek sesle hayır diyoruz" dedi.

Kahveci, toplu sözleşmede taleplerini masaya koyduklarını ve bunların gerçekleşmesi halinde insanca bir yaşam sağlanacağını söyledi. "2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu" ifadelerini kullandı.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN BAKANLIĞA DÖVİZLİ TEPKİ

Basın açıklamasının ardından Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kapısına dövizleri bıraktı. Bir muhabirin, "Toplu sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılıyor, siz neden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapıyorsunuz?" sorusuna Kahveci, "Toplu sözleşme sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütüyoruz; ancak mali hükümlerde söz sahibi olan Maliye Bakanlığı. Onun için buradan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrı yapıyoruz. Bizim taleplerimiz öyle afaki talepler değil. Kamuda ücret adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz. Birilerine kepçeyle verirken memura da kaşıkla vermesinler" yanıtını verdi.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde protestoya katılan Kahveci, "Buradan bazı işgüzar yöneticilere de sesleniyorum. Memurlar iş bırakıyor diye işlem yapacağını ifade edenler çıkıyor. Hiç kimse iş bırakan Türkiye Kamu-Sen üyesine idari işlem tesis edemez. Tesis edenin de alnını karışlarım" dedi.