Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih'te zihinsel engelli Ayhan Özçelik, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başıboş sokak köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ölüm raporuna ulaşıldı.

(Olay yeri)

6-7 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIĞI BELİRLENDİ

Ayhan Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, Özçelik'in köpek ısırması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildiği ve 6-7 sokak köpeğinin saldırısına uğradığı bildirildi.

(Ayhan Özçelik'in son görüntüleri)

10 SANTİMETREYİ BULAN DERİN KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre olan derin kesiler bulunduğu belirtildi.

Özçelik'in boynunun sağ ve sol tarafında 3 derin kesik olduğu, vücudundaki diğer kesiklerin yerleri ve boyutları da raporda yer aldı. Öte yandan Özçelik'e tetanos ve kuduz aşısı yapıldığı bilgisi de yer aldı.