Çorum Belediyesi, Filistin’e Destek Gecesi düzenliyor. İkincisi gerçekleştirilecek destek gecesi Devlet Tiyatro Salonunda yapılacak ve programda ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alacak.
Çorum Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla düzenlediği Filistin Destek Gecesi etkinliklerinin ikincisi 19 Aralık Salı günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sevilen sanatçı Aykut Kuşkaya’nın ezgileriyle katılacağı “Filistin’e Destek Gecesi”ne tüm Çorum halkını davet etti.