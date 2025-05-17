Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecek Eczacı ve Hukuk Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılmak üzere Çorum’a geldi.

Zirve öncesinde Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Gökcan ve Yaşar, nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede hukuk alanındaki gelişmeler ve zirvenin içeriğine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.