Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi memleketleri Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında aynı araçta bulunan Yeliz Bellikli (45), Ayhan Bellikli (28), Hayrunisa Bellikli (10) ve Yüksel Özlem Bellikli (24) hayatını kaybederken Özkan Efe Bellikli ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Aksaray'a gönderildi.

Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna getirilen cenazeler, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksaray Yeni Şehir Mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazını Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar kıldırırken, cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından tabutlar araçlara yüklenerek mezarlığa götürüldü.

Bu sırada ailenin yakınları sinir krizi geçirirken vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Ağır yaralanan Özkan Efe Bellikli'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.