2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş sosyal medyada art arda açıklama yaptı.

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tehdit ve taciz içerikli mesajlar almasına rağmen adalet mücadelesini sürdürüyor.

X hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, aldığı taciz içerikli mesajlara isyan ederek, “Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?” dedi.

Kemal Sunal filmi üzerinden kendisine yapılan taciz içerikli saldırıyı paylaşan Ateş, tacizi ifşa etti.

''TALİMATLA FİKİR BEYAN EDEN KALABALIK''

Ateş’in paylaşımı şöyle:

“Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk. Aşağıdaki videoya bakar mısınız. Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen, talimatla üzülüp talimatla sevinen, talimatla fikir beyan eden bir kalabalık… Geçirdiği kötü çocukluk döneminin ardından kadın düşmanlığına tutulmuş varlık kırıntıları. Bütün hezeyanları, hazımsızlıkları bir kadına önlerinde diz çöktürememiş, bir kadında karşılarında diz çökme emarelerini görememiş olmamaları. Hukuk kitaplarında “suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle” şeklinde bir tanımın olmadığı gerçeğiyle er ya da geç yüzleşecekler.”

''YETER ULAN YETER!''

Paylaşımını alıntılayan Ateş, ayrıca “Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz? Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz? Ama yok öyle paylaşım silerek kurtulmak.

Sinan’a yaptıklarınızı Sinan ifşa etmedi ama bana yaptıklarınızı ben edeceğim. Bu millet sizin ne kadar çirkef, iğrenç, seviyesiz olduğunuzu görecek. Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com