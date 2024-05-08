Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mahkemenin 22 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame hakkında açıklamada bulundu. Çocuklarının kendisine "Babamızı polisler mi öldürdü?" diye sorduğunu belirten Ateş, "Bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda." sözleriyle sitem etti.

"POLİSLER BİZİ KORUYOR DİYORUM Kİ DEVLETE GÜVENLERİNİ KAYBETMESİNLER"

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Çocuklarım bana 'Babamızı polisler mi öldürdü' diye soruyor. Ben onlara her defasında 'Yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar' diyorum ki devlete olan güvenlerini kaybetmesinler. Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda.

Bir kez daha ifade etmekte fayda var: Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim. Başkalarının çocukları rahat uyusun diye benim çocuklarıma reva görülen gözyaşlarının, benim çocuklarımın elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağım. Bana ve benim çocuklarıma uyku haramsa bizim bugün bu durumda olmamıza sebep olan tek bir failin bile rahat uyku uyumasına müsaade etmeyeceğim."