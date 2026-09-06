Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir hafta içerisinde INTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan 4 yabancı uyuşturucu kaçakçısını emniyet ile gerçekleştirilen ortak operasyonlar ile yakaladı.

4 KARTEL BİR HAFTADA YAKALANDI

Organize suç örgütleri ve uluslararası uyuşturucu kartelleri ile mücadele aralıksız sürüyor. MİT’in ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliği içerisinde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde INTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan 4 üst düzey uyuşturucu karteli bir hafta içerisinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Yürütülen operasyonlar hakkında açıklanan detaylar şöyle oldu:

1.Hakkında INTERPOL tarafından “Uyuşturucu Madde İthal Etmek Suçundan” yakalama kararı bulunan İsveç pasaportu hamili Annes Salkovıc’e yönelik MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen bilgiler Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşıldı, 27/08/2026 tarihinde A.Salkovıc’e yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Alanya/Antalya’da göz altına alındı.

2.Hakkında INTERPOL tarafından “Uyuşturucu Madde” suçundan Kırmızı Bülten ile uluslararası arama/yakalama kararı bulunan İngiltere pasaportu hamili Mohammed Ahsan KHAN MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İstanbul il Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileriyle gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

3.Hakkında INTERPOL tarafından Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Ticareti” suçundan çıkarılan Kırmızı Bülten ile uluslararası arama/yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili Vedat BAŞKAR, MİT tarafından gerçekleştirilen takip çalışmaları neticesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

4.Hakkında INTERPOL tarafından Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Suçu”ndan arama/yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili Samir Shahade’nin yakalatılmasına yönelik MİT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde belirlenen adreste yakalandı.