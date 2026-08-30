İzlanda'da hükümetin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini yeniden başlatma teklifi referandumda reddedildi. Anketleri yanıltan oylamada seçmenlerin yüzde 52,5'i "Hayır" oyu kullanırken, Başbakan Kristrún Frostadóttir kendi hükümeti döneminde AB defterinin bir daha açılmamak üzere kapandığını duyurdu.

BAŞKENT DESTEKLEDİ, KIRSAL VE KIYI KESİMLER VETO ETTİ

Kayıtlı 270 bin seçmenden sayımı tamamlanan ilk 188 bin 500 oyun sonuçlarına göre, halkın yüzde 52,5'i müzakerelerin yeniden başlamasına karşı çıkarken, "Evet" oyları yüzde 47,5'te kaldı. Oylamada belirgin bir bölgesel ayrım dikkat çekti. Başkent Reykjavik'in kuzeyi yüzde 57,5, güneyi ise yüzde 54,5 oranında AB sürecini destekledi. Ancak kırsal ve kıyı kesimlerde tablo tamamen tersine döndü. Tarım ve balıkçılığın yoğun olduğu Güney bölgesinde yüzde 60,5, Kuzeydoğu'da yüzde 61,2 ve Kuzeybatı'da yüzde 62,9 oranında çıkan "Hayır" oyları referandumun sonucunu doğrudan belirledi. Güneybatı bölgesinden gelen sonuçlarla birlikte "Evet" cephesinin matematiksel olarak kazanma ihtimali kalmadı.

İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir sandık merkezinde oyunu kullanıyor

BAŞBAKANDAN NET MESAJ: AB SÜRECİ GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Sonucun netleşmesinin ardından Başbakan Kristrún Frostadóttir, Dışişleri Bakanı Thorgerthur Katreen Gunnarsdohttir ve Eğitim ve Çocuk Bakanı Inga Sæland ile birlikte süreci değerlendirecekleri bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Sonuçların toplumu bölmemesi temennisinde bulunan Başbakan Frostadóttir, kırsal kesimdeki balıkçılık, tarım ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ciddi kaygıların sandığa yansıdığını vurguladı. Frostadóttir, bu sonucun ardından kendi hükümetleri döneminde AB'ye katılım sürecinin bir daha kesinlikle gündeme alınmayacağını ilan etti. Kampanya dönemindeki sert kutuplaşmalara ve Dışişleri Bakanı Gunnarsdóttir'e yönelik tehditlere de değinen Başbakan, siyasiler için güvenlik koşullarının değiştiğini ancak kamuoyunun genel olarak sağduyusunu koruduğunu belirtti.

ANKETLER YANILDI, 15 YILLIK SERÜVEN RAFA KALKTI

Referandum öncesi yayımlanan anketlerde halkın yüzde 51,3'ünün müzakereleri desteklediği öngörülüyordu ancak sandık sonuçları beklentileri tamamen boşa çıkardı. İzlanda'nın 2009 yılında başlattığı ve 2013'te AB karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle askıya alınan üyelik süreci, 2024'te Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan hükümet tarafından belirsizliği bitirmek amacıyla referanduma taşınmıştı. Sandıktan "Evet" oyu çıksaydı müzakereler başlayacak ve nihai katılım için halk ikinci kez sandık başına gidecekti. Ancak çıkan kesin ret kararıyla birlikte İzlanda, Avrupa Birliği ile entegrasyon yerine kendi bağımsız politikalarını sürdürme yönünde son sözünü söylemiş oldu.