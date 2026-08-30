Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere, "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz" ifadelerini yazdı.

ŞANLI ZAFER TÖRENİ ANITKABİR'DE

Şanlı zaferin 104'üncü yılı tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanıyor. Başkentteki resmi kutlamalar kapsamındaki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA NETANYAHU'YA AÇIK MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra deftere yazdığı mesajı da okudu. Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı ve Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına binaen isim vermeden, Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya çok net bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı, mesajında, "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"COĞRAFYAMIZI HEDEF ALAN MENFUR PLANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun."