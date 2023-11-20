Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir’de daha önce de uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan azılı torbacı tekrar yakayı ele verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Bergama ilçesinde Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; polis ekipleri ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli U.Ş. (33)’yi üzerinde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen yüklü miktarda para ile suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri yakalanan maddelere ve paralara el koydu. Şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin daha önce de uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu bilgisi edinildi. (İHA)