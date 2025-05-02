Amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak olan U 11 ve U 12 ligleri bir hafta ertelendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu hafta sonu başlaması planlanan U 11 ve U 12 liglerinde mücadele edecek kulüplerin lisanslarını çıkaracakları Futbol Federasyonu çalışanlarına iki gün izin verilmesi nedeni ile aksama olduğunu söyledi.

Ayan bu nedenle 3-4 Mayıs’ta başlaması gereken maçların 1. hafta maçlarının 10-11 Mayıs’ta oynanacak müsabakalar ile başlayacağını belirterek kulüplerin buna göre planlaması yapmasını istedi.