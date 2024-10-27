Gaziantep'te babasından devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştiren 39 yaşındaki Nadir Birbilen, ürettiği ayakkabıları 12 ülkeye gönderiyor.
Nadir Birbilen, 7 yaşında babasının yanında tanıştığı ve 2006'da babadan devraldığı ayakkabıcılıkta kendisini geliştirerek, firmasına 14 yıl önce ihracat kapısını açtı.
Birbilen, erkek kundurası üzerine yoğunlaşarak, sadece deri ayakkabı üretimi yapmaya başladı.
Üretiminin tamamını ihracatta değerlendiren Nadir Birbilen, AA muhabirine, küçük yaşlarda ayakkabı yapmayı öğrendiğini, hedefinin her zaman büyük ülkelere ayakkabı göndermek olduğunu söyledi.
Editör: Anadolu Ajansı