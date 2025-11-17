Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden aileden çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından hastanede tedavisi devam eden baba Servet Böcek'te yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.