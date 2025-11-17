Çorum’un en işlek güzergâhlarından biri olan Çevre Yolu’nun Akşemseddin Kavşağı ile Osmancık Caddesi üstgeçiti arasındaki orta refüjde korkuluk bulunmaması, yaya güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor.

Söz konusu noktada, yolun devamındaki kesimlerde demir korkuluklar yer alırken, iki kavşak arasındaki kısımda herhangi bir korkuluğun bulunmaması nedeniyle vatandaşların yoğun araç trafiği arasından geçmeye çalıştığı gözleniyor.

Özellikle akşam saatlerinde yetersiz aydınlatma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, olası kazaların önünü açıyor.

Haber merkezimize ulaşan vatandaşlar ve sürücüler, yaya geçişlerinin kontrol altına alınması, orta refüje demir korkuluk yapılması ve aydınlatmanın güçlendirilmesi gibi önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

(Korkuluk olan kısım)