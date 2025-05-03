DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum’da üreticilerle buluştu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret eden Babacan, yüksek yem maliyetleri ve yetersiz destekler nedeniyle zor günler geçiren besicilerin sorunlarını dinledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin teşkilat mensuplarıyla buluşmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla Çorum'a geldi.

Ziyaret kapsamında kentteki çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir araya gelen Babacan’ın ilk durağı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği oldu.

Birlik binasında gerçekleşen ziyarette Babacan’a DEVA Partisi’nin il ve ilçe yöneticileri eşlik ederken, üreticilerin sorunlarını Birlik Başkanı Yılmaz Kaya aktardı. Kaya, özellikle son yıllarda artan girdi maliyetleri, yem fiyatları ve teşvik yetersizliğinin üreticileri ciddi anlamda zorladığını belirtti.

“Yem Maliyetleri Altından Kalkılamayacak Seviyede”

Ziyarette konuşan Yılmaz Kaya, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin artan maliyetlerle mücadele ettiğini ifade ederek, “Üreticimiz yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayvanını besleyemez hale geldi. Mazot, elektrik, ilaç, veteriner hizmetleri gibi diğer girdiler de artınca birçok üretici sektörden çekilmek zorunda kalıyor” dedi.

Babacan Sorunları Not Aldı

Ali Babacan ise üreticilerin yaşadığı sorunları dikkatle dinleyerek not aldı. Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Babacan, “Üreticinin derdi bizim de derdimiz. Çiftçimizi, hayvan besicimizi ayakta tutmak için güçlü bir tarım politikası şart. Bu sorunların çözümü için çalışacağız” ifadelerini kullandı.