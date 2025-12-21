DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜBAF yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Babacan, Türkiye'nin dış politikası, uluslararası ilişkilerde itibarın önemi, değer odaklı dış politika anlayışı ve muhalefetin yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Ali Babacan, hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yoğun ve kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, küresel ölçekte büyük bir değişim yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Babacan, ülkenin üç kıtanın, üç denizin ve farklı medeniyet havzalarının kesişim noktasında yer aldığını vurguladı.

"YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ ZAYIF GÖSTEREN BİR DİL KULLANILMAMALI"

Birçok siyasetçi, hatta farklı siyasi görüşlerden isimler için de geçerli olan bir prensip vardı: Yurt dışında bulunurken milli konularda Türkiye'yi eleştirmemek. Türkiye içinde ise herkesin kendi görüşünü açıkça dile getirmesi doğal karşılanırdı. Ancak son dönemde bunun örneklerini farklı şekilde görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Amerika'da Türkiye'nin dış politikada Batı'dan uzaklaşıp Rusya'ya yaklaştığını ve bunun yanlış olduğunu ifade etmesi, yine Sayın Özgür Özel'in İngiltere'de temaslarda bulunarak Türkiye'de Erdoğan yönetimine destek verilmemesi gerektiğini söylemesi bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Prensip olarak yurt dışından Türkiye'yi eleştirmek doğru mudur, yoksa eleştiriler yurt içinde mi yapılmalıdır? Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz, DEVA Partisi olarak yaklaşımınız nedir?

TÜBAF Başkanı Sinan Burhan'ın sorusu üzerine Babacan, muhalefet partilerinin yurt dışı temaslarının önemine dikkat çekti. Babacan, bu temaslarda Türkiye'nin çıkarlarının ve temel değerlerinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmenin bir denge içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Her doğruyu her yerde söylememek gerekir. Ülkenin sorunlarını inkâr edemeyiz ama Türkiye'yi zayıf gösteren bir dil de kullanılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Babacan, yurt dışındaki temaslarında Türkiye'nin güçlü yönlerini, potansiyelini ve halkıyla kurulan uzun vadeli ilişkilerin önemini anlattıklarını söyledi.