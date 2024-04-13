Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki aralarında çıkan tartışma sonucu babasını bıçakla yaralayan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; dün gece Gümüşler Yeni Mahalledeki evlerinde sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı babası M.G. ile tartışan E. G., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından babasını omuzundan bıçaklayarak yaraladı.

Hastanede kaldırılan baba tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından Şirinköy Mahallesi’ne giderek ormanlık alanda kendisini asarak canına kıyan E.G., bugün ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerin ardından E.G.’nin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

E.G.’nin cenazesi yarın öğlen namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.