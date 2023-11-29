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Kocaeli'de hayatını kaybeden 92 yaşındaki babasının cenazesini yıkarken fenalaşan 66 yaşındaki Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmit'te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla hayatını kaybetmesi ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İHA