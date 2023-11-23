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Badminton’da beş sporcu ve bir antrenör Sırbistan’da yapılacak turnuvada milli takımda görev yapacak. Federasyon Başkanlığı değişiminin ardından yaşanan olumlu gelişmeler devam ediyor. Teknik Kurul Başkanlığı görevine getirilen Barış Boyar milli takım düzeyinde adaletli bir dağıtım yapıyor.

24-26 Kasım tarihlerinde Slovakya’nın Trencin kentinde yapılacak olan ‘Slovak Youth İrnetnational U 15’ turnuvasında milli takımda Çorum Gençlikspor Badminton antrenörü Bayram Aydın ile birlikte sporcular Yazıçarşı Gençlikspor kulübünden Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Arda Kaya, Yağmur Elmas Köle ve Ömer Efe Özçalıkuşu ile ile Osmancık Koyunbabaspor’dan Eyüp Kocak mücadele edecek.

Yarın başlayacak turnuva takım müsabakaları ile başlayacak pazar günü yapılacak ferdi müsabakalar ile sona erecek. İlk kez milli takımda mücadele edecek sporcuların hedefi kürsüye çıkmak.