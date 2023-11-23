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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz öncülüğündeki heyet, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Alaca İlçe Başkanı Gazi Tokgöz, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz’den oluşan heyet dün CHP Genel Merkezi’nde genel başkanları Özgür Özel’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette yerel seçimler öncesi Çorum’da yapılacak çalışmalar ve hedeflerin konuşulduğu belirtildi.