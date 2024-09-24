Badminton’da yeni şampiyonlar yetişiyor.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü yeni şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

Hırvatistan’da yapılan Uluslararası turnuvada Çağan Boyar gümüş Yağmur Koçak ise bronz madalya kazandılar.

20-22 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’nın Zagrep şehrinde yapılan 11 th LI-NING Zagreb Youth Open 2024 Turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor dan Çağan Boyar çift erkekler kategorisinde Ankara’lı partneri Turan Özden ile finalde diğer takım milli takım arkadaşlarına yenilerek ikinci oldular ve gümüş madalya kazandılar.

Milli formayı giyen diğer sporcumuz Yağmur Koçak ise Ankara’lı partneri Deniz Çelikbaş ile çift kadınlarda üçüncü olarak bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kulüp Başkanı ve Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan antrenör Eren Murat Güngör başta olmak üzere U 13 Badminton Milli takımında görev yapan sporcu antrenörleri kutladı.

Boyar sporcuların uluslararası organizasyonlarda yarışabilme olanağı sağlayan Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve tüm Federasyon Yönetimine teşekkür etti.

Boyar ayrıca sporcuların çalışma ortamları için her türlü desteği sağlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e şansı ve tüm ekibi adına teşekkür etti.