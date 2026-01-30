İl genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler, gençlik liderleri ve personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programı; Çorum Valiliği koordinasyonunda, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum İl Müftülüğü ve Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitim ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası eş güdümün artırılmasının hedeflendiği eğitim programı kapsamında; tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı başlıklarında alanında uzman isimler tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldığı belirtildi.

Sunumlarda bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkileri, erken fark etmenin önemi, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve müdahale süreçleri ele alındı.

Eğitimlerde özellikle gençlerle birebir temas halinde olan antrenör ve gençlik liderlerinin, bağımlılık risklerini erken dönemde fark edebilmeleri, doğru yönlendirme yapabilmeleri ve koruyucu-önleyici çalışmaların sahada daha etkin yürütülmesine katkı sunmaları amaçlandı.

Katılımcılara, gençlerin sağlıklı yaşam becerilerini destekleyecek yaklaşımlar ile bağımlılıkla mücadelede rol ve sorumluluklarına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığına, eğitim, güvenlik, dini rehberlik ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katkısıyla çok yönlü bir mücadele gerektirdiğine dikkat çekti.

Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı bir toplum yapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Eğitim programı sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliğinin sahadaki önemine dikkat çekilen programın, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırarak gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Çorum’da bağımlılıkla mücadeleye yönelik çok paydaşlı bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak program tamamlandı.