Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi üzerine üretim yapan ARCA, 2025 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firma oldu.

Arca, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri dahil, İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine milyar dolarlık silah sistemleri ve mühimmat satışı yaptı.

ÇORUM'U GURURLANDIRDI

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir rol oynayan Arca, Çorum'da üretim yapan bir firma olarak, Çorum'u gururlandırdı.

DÜNYA BASININ DA GENİŞ YER BULDU

İhracatıyla Türkiye'nin savunma sanayi devleri arasında yer alan BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN'ı geride bırakan Arca, sadece Türkiye değil, dünya gündemine de damga vurdu.

Ulusal ve uluslararası haber ajansları savunma sanayinde tarih yazan Arca'ya geniş yer verdi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 dönüm arazi üzerine kurulu tesislerinde fişekten kapsüle, C4 patlayıcıdan roket ve topçu mühimmatlarına kadar çok sayıda mühimmat üreten ARCA, Türkiye’nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı.

Sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üreten ARCA, aynı zamanda Çorum ve bölgesine ciddi iş istihdamı sağlıyor.