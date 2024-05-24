Çorum Valiliği tarafından “Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, kurum müdürleri, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler, psikologlar, din görevlileri, gençlik merkezi koordinatörleri ve liderleri katıldı.

Eğitim programının açılışında konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Öncelikle Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımıza davetimizi kabul eden her biri alanında söz sahibi değerli akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyor, ilimize hoş geldiniz diyorum. Eğitim programımızın faydalı ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

Bir ülkenin geleceğe güvenle bakmasının, yetiştirdiği gençliğin kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu, sağlıklı, duyarlı ve tutarlı olmasıyla mümkün olduğunu belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu nedenle insanların sağlığını ve huzurunu bozan, huzur ve güven dolu yarınlara erişmesini engelleyen başta uyuşturucu olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıkla mücadele en önemli önceliklerimizden biri olmalıdır. Bağımlılıkla mücadele sadece emniyet ve asayişin konusu değil tüm toplumumuzu, kurumlarımızın tamamını ilgilendiren ve topyekûn mücadeleyi gerektiren bir husustur. Bağımlılıkla mücadelede iyi bir koordinasyon içerisinde önleme boyutlu çalışmalar yapmak çok önemli ve bunu önemsiyoruz. Bu nedenle Bağımlılıkla Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız, belediyemiz, üniversitemiz, ilgili tüm kurumlarımız ve STK’larımız ile birlikte yürütmüş olduğumuz önleme boyutlu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca amatör spor kulüplerimiz, Satranç Federasyonu İl Temsilciliğimiz, Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğimiz ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durması, vakitlerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz Bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik uzmanlar tarafından verilen eğitimler büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu eğitim programını düzenliyoruz. Bizlere bu eğitimi verecek olan değerli akademisyen hocalarımıza davetimizi kabul ettikleri için tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından, önceki yıllarda ilimizde Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Kamu Yönetimi ve Eğitim Uzmanı Dr. Ayhan Özkan’nın moderatörlüğünde, yapılan programda, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Arıkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Uluğ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan ve Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun tarafından Alkol Bağımlığı, Madde Bağımlılığı, Dijital Bağımlılık ve Tütün Bağımlığı konularında eğitimler verildi.

Eğitimde soru-cevap bölümünün ardından Vali Dağlı, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.