Temmuz ayı Bağımlılıkla Mücadele Dar Kurul Toplantısı, ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlar tarafından yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler, tütün ve madde bağımlılığı ile ilgili yapılan saha araştırmalarıyla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda ayrıca yeşil otobüs projesi ve ilçelerde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları da değerlendirildi.

Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadelede hali hazırda yürütülmekte olan çalışmaların yanı sıra, önleme, koruma ve farkındalık oluşturma adına uygulanabilecek yeni ve etkili projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm kurumların işbirliğinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.