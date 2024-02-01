Çorum'un Alaca ilçesinde esnaflık yapan ve 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Alaca İlçe Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Serdar Coşkun, Alaca İl Genel Meclis üyeliği için bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından adaylığını duyuran Coşkun, “Bugün, hem ilimiz de hem de Alaca ilçemiz de yaşanacak toplum yararına gelişmeler hakkın da ya susacaktım ya da konuşacaktım bunu düşünerek Çorum İl Genel Meclisi Üyeliği için bağımsız aday oldum. Seçildiğim takdir de en önemli görüş ve düşüncem benim siyasette ve sosyal hayatta düsturum hakkı ve halkı adalet çizgisinden ayrılmadan memnun etmek için sevki idare olarak yapmaktır." dedi

Coşkun, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdariler seçiminde içe halkından destek isteyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Gözümüzün önünde apaçık halde orta da duran acil sorunlara kısa zaman da çözümlenmesi için kararlı olmak ve de takip etmektir daha evvel grup başkanlığı görevini yapan bir kişi olarak il genel meclisinin kanun çerçevesinde belirten 10-15 maddeden oluşan görev ve yetkileri beraberinde bir katrilyona yakın bütçesi ile kamu yararına yapılacak yap-işlet yap - işlet-devret modeli yatırımların ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köy ve mezralarımız için özellikle belediye sınırları dışarısın da kalan imar çevre düzenlemesi ve geliştirilmesi için adil kararlara imza atmaktır. Kısacı önceliği ve haklı olanın en sorumlu şekilde paylaşılmasına katkı sağlamak için aday oldum topluma hizmet anlayışımın dünde bugün de aynı olduğunu belirtiyor değerlendirmenin mahallin de. Yaşayan hemşehrilerimize ait olduğunu belirterek tüm ilçe ve köy halkımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle mahalli yerel seçimlere il genel meclisi, belediye başkanı ve meclisi muhtar ve aza olarak katılan tüm arkadaş ve kardeşlerime başarılar dilerim.”