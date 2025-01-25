Kick Boks Ülke Şampiyonası ve milli takım birinci etap seçmelerinde Çorum Baharspor’dan sekiz sporcu mücadele edecek.

24-28 Ocak tarihleri arasında Antalya’a yapılacak olan Kick Boks Ülke Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Çorum Baharaspor kulübü antrenör Hasan Çalışkan yönetiminde sekiz sporcu ile mücadele edecek.

50 kiloda Elissa Keltepe, 55 kiloda Özge Şahin, 65 kiloda Yağmur Odabaş, 55 kiloda Nefes Dicle Ceylan, 65 kiloda Irmak Karadoğan, 70 kiloda Sevcan Efe, 60 kiloda Pınar Ilıman, 75 kiloda Görkem Bıyık’ın mücadele edeceği şampiyona ve milli takım seçmelerinde hedeflerinin milli takıma sporcu vermek olduğunu belirten antrenör Hasan Çalışkan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.