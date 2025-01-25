Amatör Futbol’da bugün oynanacak U 18 Ligi ve U 15 baraj maçı ile yarın oynanacak 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 BARAJ MAÇI: İskilipspor- Gençlerbirliği: Abdullah Enes Gökgüney, Yunus Zan, Avne Yaşar.

U 18 LİGİ: Buharaspor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Halil İbrahim İnan, Merve Kızılkaya. Sungurlu Belediyespor- Gençlerbirliği: Atahan Demir, Hasanberk Soytemiz, Yiğit Eymen Asiltürk. HE Kültürspor- Osmancıkgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdem Okumuş, Mahmutcan Doğan. Mimar Sinanspor- Hattuşa Gençlikspor: Lütfican Arduz, Zehra İşeri, Emre Çelikcan.

1. AMATÖR KÜME: İskilipspor- Ulukavakspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Lütfican Arduç, Meriç Devran Demiral. İskilipgücüspor- Osmancıkgücüspor: Ömür Soytemiz, Serhat Doğan, Serhat Emin Arduç. HE Kültürspor- Alacagücüspor: Abdullah Enes Gökgüney, Özkan Dağ, Erdal Uncuer. Alaca Belediyespor- Gülabibeyspor: İlhan Aycan, İsmail Sırma, Ebubekir Kılcı.