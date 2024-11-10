Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, genel başkan Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bir kez daha hatırlattı.

KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU BİLİNİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Garajında çok sayıda klasik otomobili var. Onlardan biri olan 06 MHP 009 plakalı otomobilin başına geçen Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında olduğu bilinen "Fikrimin İnce Gülü" parçası ile Ankara sokaklarında tur attı.

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ'NÜ DİNLEDİ, ANKARA SOKAKLARINDA TURLADI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

KONTAKTAKİ OSMANLI TUĞRASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası ise dikkat çekti.