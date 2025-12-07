Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye, Suriye'de terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü SDG'nin geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Güvenlik kaynakları, SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacağını ifade ederek Türkiye'nin bu konuda net bir tutum ortaya koyduğunu bildirdi. Yeni Şafak gazetesine konuşan kaynaklar, "Biz Türkiye olarak 'örgüt olarak kendinizi lağvedecek, bireysel olarak orduya entegre olacaksınız. Artık tek bir organizasyon gibi hareket etmeyeceksiniz' diyoruz. Şartımız bu. SDG'nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasını ise kesinlikle kabul etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'NİN OPERASYONUNA DESTEK VERECEĞİZ"

10 Mart mutabakatını hatırlatan güvenlik kaynakları, şartların yerine getirilmemesi halinde Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtti. Kaynaklar, "Son dönemde bazı bölgelerde ufak çatışmalar yaşanıyor, hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK'lıların SDG'ye katılıp oradan Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ABD VE SURİYE'DEN ORTAK DEAŞ OPERASYONU

Kaynaklar, Suriye hükümetinin geçtiğimiz hafta ABD ile ilk kez DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirmesinin önemli bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekti. Bu gelişmeyle SDG'nin elindeki son argümanın da geçerliliğini yitirdiğini belirttiler. Öte yandan Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan'ın DEAŞ'a karşı ortak harekât merkezi kurma konusunda anlaştığı, Türkiye'nin merkeze personel gönderdiği kaydedildi. Merkezde Türk ve Suriyeli askerlerin birlikte görev yaptığı, Suriye ordusunun eğitim sürecinin de devam ettiği aktarıldı. "İkinci grubun Türkiye'de eğitimi başlamak üzere" bilgisi verildi.

"TÜRKİYE OLMADAN BÖLGEDE HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAZLAR"

ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, Washington yönetiminin bölgedeki dengeleri yeni yeni kavradığını dile getirdi: "ABD, 10 yıldır anlatmaya çalıştığımızı yeni anlamaya başladı. Türkiye olmadan bu bölgede hiçbir şey başaramayacaklarını gördüler. Küresel güç olabilirsiniz ama her şeyi tek başınıza yapamazsınız. Bu bölgede çalışılabilecek tek güç Türkiye. Son dönemde Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya krizlerinde bizimle birlikte çalışma istekleri bunun göstergesi. ABD, bölgeyi nispi bir istikrara kavuşturarak çekilmek istiyor."

"SURİYE'DE SİSTEM YAVAŞ YAVAŞ OTURACAK"

Suriye'de 8 Aralık devriminin üzerinden geçen bir yılın ardından yeniden yapılanma çabalarının hızlandığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, önümüzdeki süreçte Körfez ülkeleri, Türkiye ve Mısır'ın Suriye'nin imarı ve ekonomik düzenin kurulması için birlikte çalışacağını ifade etti: "Bu çalışmalar yeni başladı, zaman alacak. Suriye'de sistem yavaş yavaş oturacak. ABD'nin yaptırımları kaldırması çok önemli. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya da ciddi destekleri var."

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NDAN KRİTİK TEMASLAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Şam'daki resmi temasları da dikkat çekti. Bayraktaroğlu'nun Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldiği, Türkiye-Suriye Ortak Harekât Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu bildirildi. Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.