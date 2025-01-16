Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Parti'li milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan ve 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrıyla farklı bir boyut kazanan normalleşme ve barış süreci, Türk siyasetinin gündemine oturdu. DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşen Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir adım daha attı. Bahçeli, 2020 yılında Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle MHP​ tarafından 'suçu ve suçluyu övme' şikayetiyle dava açılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ hakkındaki şikayetin geri çekilmesi talimatını verdi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 5 Şubat 2020 tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet​ dilekçesiyle açılan kamu davasında, MHP'nin şikâyetini geri aldığını belirtti. Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "gönüllerin birleşmesi" ve "Fedakârlık ise isteneni yerine getireceğiz" sözlerini hatırlatarak, "şikayeti geri alın" talimatını Bahçeli'nin verdiğini açıkladı.

"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME" ŞİKAYETİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP'li Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali oluşturacak koşullarda bulunması, zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir.

BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİNE VURGU

Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış, sonuç olarak dava dosyası Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında: 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.

MHP KILIÇDAROĞLU DAVASINDA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."