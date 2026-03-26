Çorum’da ilk kez yapılan Beyzbol bölge birinciliğinde görev yapacak hakemler ve İl Temsilcisi Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Beyzbol İl Temsilcisi Ali Akınalp ve bölge birinciliğinde görev yapacak hakemler İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyare ettiler. Ziyaret sırasında Ali Akınalp ilimizde dün başlayan bölge birinciliği müsabakaları ve organize hakkında bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Çorum’da ilk kez yapılan beyzbol müsabakalarında mücadele edecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Demirkıran Çorum’un beyzbol branşı ile tanışmasını sağlayacağını belirterek Federasyon’a teşekkür etti. Beyzbol hakemleri de organizeye verdiği destekten dolayı Demirkıran’a teşekkür etti.