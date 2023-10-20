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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Çorum Amatör sporu için iki tesis sözü.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı dün AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akyol ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Çorum amatör sporun eksikleri ve talepleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Osman Aşgın Bak’ta Çorum amatörünün sorunları konusunda geeken desteği vereceklerini belirttti. AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Bakan Osman Aşkın Bak’a yaklaşımı ve desteği için teşekkür etti.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise amatör sporun acil talepleri konusunda Bakan Osman Aşkın Bak’a ilettiklerini çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini belirterek önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamanın yapılacağını ve çok güzel gelişmeler olacağını söyledi.

Arıcı ayrıca kendilerine bu görüşme ve amatör spora desteklerinden dolayı Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya tüm camia adına teşekkür etti.