Ahlatcı Çorum FK ligin son hafta maçında cumartesi günü Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Pazar günü sahasında Şanlı Urfaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı siyahlı takım dün öğlen saatlerinde tesislerde toplanarak haftanın ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Zargo Toure ve Geraldo katılmadı.

Bu iki futbolcunun Boluspor maçında forma giyip giymeyeceği bugün ve yarın yapılacak kontrollerden sonra karar verilecek.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kısa süreli düz koşunun ardından maçta doksan dakika fonma giyen futbolcular dinlenmeye çekildi.

Oynamayanlar ise dar alanda pas ve daha sonra yarı sahada oyun formatında çift kale maç yaptılar.

Kırmızı siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.