Futbol Federasyonu Trendyol 1. ligde son hafta maç programını açıkladı.

Ahlatcı Çorum FK’nın Boluspor maçı cumartesi günü saat 16’da oynanacak.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre ligde son hafta maçlarından ikisi cuma günü diğer yedisi ise cumartesi günü aynı saatte oynacak.

Ankara Keçiörengücü - Altay maçı cuma günü saat 14’de Giresunspor ile Ümraniyespor maçı için aynı gün saat 17’de oynanacak.

Şampiyonluk, play-off ve ligde kalma mücadelesi veren diğer maçlar ise cumartesi günü saat 16’da oynanacak.

Boluspor- Çorum FK maçıda Bolu Atatürk Stad’ında play-off için mücadele edecekler.