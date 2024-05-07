Şanlıurfaspor taraftarları Yeni Şehir Stadyumuna ağır hasar verdiler.

Çorum FK maçı için Yeni Şehir Stadyumuna gelen 65 kadar Urfaspor taraftarı maç sırasında yaptığı taşkınlıklara stada zarar vererek sürdürdüler.

Maçın ardından yapılan inceleme sonunda misafir tribününde 172 koltuğun ve tuvaletlerde ise üç pisuvarın kırıldığı temsilci raporu ile tesbit edildi.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilen bu zarar sonunda hazırladığı raporu Futbol Federasyonu’na göndererek verilen zararın Urfaspor kulübünden tahsilini yapacak.

Öte yandan maç sonunda Urfaspor’u taşıyan otobüslerden birininde camının kırıldığı tesbit edildi.