Yazarımız Ali Atan Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını değerlendirdi.

İşte Ali Atan'ın o yazısı:

Ahlatcı Çorum FK, ligi 3. sırada tamamlayıp direk final oynayabilirdi.

Ligin 31. haftasına 3. sırada giren Kırmızı-Siyahlar, 32. hafta Erzurum'a yenilerek 4. sıraya düştü.

Dün de Şanlıufaspor ile 1-1 berabere kalan Özbalta ve öğrencileri bir basamak daha geriledi.

Yani 2 haftada 2 basamak birden düştük.

Play-Off bölgesi hava durumuna göre hissedilir derecede bir düşüş var.

Beni üzen kısmı burası. (Sizi de üzsün efendim. Herşeye tek başıma ben üzülemem ki)

Sakarya, Kocaeli ve Çorum bunlar direk final oynama işini birbirlerine ikram edip duruyorlar.

Aradan Bodrum sıyrılırsa şaşırmayın.

Çünkü bu 3 kulüpte aldıkları sonuçlarla direk final oynama şansını, "Efendim lütfen siz buyurun" teması eşliğinde ellerinin tersiyle itip durdular.

Geldik son haftaya herkes kazanmanın peşine düşecek.

Yumurta topuğun altına gelmiş, uğraş dur şimdi.

Geçen hafta da yazdığım gibi kaçan birşey yok aslında. (Var aslında)

Aslında biz çoktan finali bekliyor olacaktık.

Ah şu son dakikalar, saniyeler, saliseler...

Manisa, Kocaeli, Erzurum.

Bu kadar şey yazdık, maçtan hiç bahsetmedik değil mi?

Son dakikalarda kaleci Hasan yine güzel bir kurtarış yaptı.

Yoksa yine yeniliyorduk.

Parça parça yazdığım için maça da parça parça değiniyorum.

Haftaya Bolu'da olacağız. (Kısmet olursa)

Rakibimizi yenip diğer sonuçlara bakacağız.

(Nasip olursa)

Sonrası final inşallah.

(Allah izin verirse)

BIRAK HOCAM!

Başlığı görünce Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı istifaya davet ettiğimi mi sandınız?

Yok, hayır, asla...

Bana göre başarılı bir teknik adam.

Ancak şu penaltı işine bir çare bulması şart.

Kaçtı bak 3 puan, gitti bak 3. sıra.

Sizin penaltıcılarınız belli değil mi hocam?

Yardımcı hocanıza bunu sorduk basın toplantısında.

1. adam atmamış, 2. adam da atmamış.

Peki penaltıyı kim atmış?

Hakan, yırtık çoraptan çıkar gibi gelip attı.

Sonuç mu? atamadı penaltıyı.

Diğerlerinin atma garantisi var mıydı? onların da yoktu.

Hocam bu sezon kaçan penaltılar çok canımızı yaktı.

Sizin belirlemediğiniz kimse artık topun başına geçmesin.

Önümüzde bir birinden zorlu ve penaltılara kalma olasılığı olan maçlar var.

Lütfen hocam, bu işin şakası yok.

Getirip getirip penaltılarla elenmek aşırı üzücü olur.

Koca bir şehir üzüleceğine...

YANIYORSUN SUAT ABİ...

Sağ kanat oyuncusu Suat Kaya, kötü bir performansla yanıyorsun.

Geraldo'nun yokluğunda bulduğun forma şansını kendi kendine yakıyorsun.

Bu performansla gelecek sezon aramızda olma şansını yakıyorsun.

Bu performansla tribünde maçı izleyen herkesin yüreğini yakıyorsun.

Gerçek performansından uzaksın, mazini yakıyorsun.

Gösterdiğin kötü performansla bu lig adına geleceğini yakıyorsun.

Kısacası olumsuz anlamda kötü kötü yanıyorsun.

Yanarken bizi de, kendini de yakıyorsun Suat abi.

Bolu'dan başla ve göster artık kim olduğunu bize.

STADI MI YIKSAK?

Şanlıurfaspor taraftarı maç boyunca koltuklara saldırmış.

Kırmışlar, dökmüşler.

Babaları yaptırdı ya, hakları kırıp dökmek.

Allah akıl fikir versin.

Bir yerleri kırıp dökmeden olmaz değil mi?

Koltuğun ne suçu var arkadaş.

Sanki takımlarının bulunduğu yerde olmasında suçlu koltuklar.

Suçlu mu arıyorsunuz?

Protokol tribününde oturanlara bakın.

Bir takım iyi de gidiyorsa, kötü de gidiyorsa sorumlusu yönetimlerdir.

Devletin malına zarar vermek nedir arkadaş?

Bir diğer konuda bize ne ağalar Şanlıurfa'nın düşmesinden çıkmasından?

Kendi takımımızı desteklesek olmaz mı?

Bu tür tezahüratlar rakip takımları ateşleyip, durduk yere düşman kazanmaktan başka işe yaramıyor.

Lütfen sadece kendi derdimizle dertlenelim.