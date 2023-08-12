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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti’nin “Şehir Buluşmaları” kapsamında bugün Çorum’da olacak.

Bakan Işıkhan, Çorum programı kapsamında saat 10.00’da Valiliği, 10.30’da AK Parti İl Başkanlığını, 12.15’de ise Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

Işıkhan, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde TSO, ÇESOB, MÜSİAD Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, OSB Müteşebbis Heyeti, ÇOSİAD ile sektör buluşması gerçekleştirecek.

Işıkhan, sektör buluşmasının ardından da 16.30'da BKM'de AK Parti teşkilatları ile toplantı yapacak.