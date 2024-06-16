Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde yaşanan yaralanmalar hakkında veri paylaştı.

Koca, Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840 ve İzmir’de 416 kişi olmak üzere, toplamda yaklaşık 16.000 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti.

"PROFOSYONEL İNSANLARIN YAPMAMASI..."

Bakan Koca, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" diyerek vatandaşları uyardı.

Yaralanmaların büyük çoğunluğunun amatör kişiler tarafından gerçekleştirilen kesimler sırasında meydana geldiğini vurgulayan Koca, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmamak için daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.