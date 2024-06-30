Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiğine yönelik iddialar gündemde yer almaya devam ediyor.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, kulislerden edindiği bilgileri Haber7 ile paylaştı.

BAKAN KOCA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Konu ile ilgili iki önemli bilgi paylaşan Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Koca'nın Perşembe günü baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Fahrettin Koca'nın çevresinden edindiği bilgiyi paylaşan Mehmet Acet, "Bakan Koca'nın istifa edeceği veya görevden alınacağı yönünde bir takım spekülasyonlar yapıldı. Ama Cuma akşamı Resmi Gazete yayınlandığında görüldü ki, böyle bir durum söz konusu değil. Ben bugün Bakan beyin etrafından yakın çevresinden aldığım nabız ve yaptığım görüşmelerden yola çıkarak 2 tane bilgi paylaşmak istiyorum. Birincisi perşembe akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa bir görüşmesi olmuş." dedi.

ODASINI TOPLADIĞI DOĞRU DEĞİL

Acet, ikinci bilgi olarak Koca'nın bakanlıktaki odasını boşalttığı iddiasının doğru olmadığını kaydetti. Acet, şu ifadelerde bulundu:

"Bakan Koca'nın odasını topladığı yönünde bazı haberler çıkmıştı ama bunların asparagas olduğu anlaşıldı. Bakan Koca’nın yakın çevresinden aldığım bilgiye göre öyle bir şey söz konusu değil. Yani bakan Koca makam odasını boşaltmadı.

Benim edindiğim bilgilere göre; perşembe ya da cuma günleri genelde Bakan, İstanbul'da oluyor. Zaten 'Eşyalarını topladı' dendiği gün kendisi İstanbul'daydı. dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil."

ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞTÜLER?

"Burada merak edilen husus; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa ne görüştüler?" sorusunu değerlendiren Acet, şunları söyledi:

"Bununla ilgili bir bilgi yok. Bakan Koca yakın çevresi dahil kimseye bilgi vermiyor. Ama şöyle bir tahminim var;

AK Parti içinde bazı milletvekilleri kendisi aleyhine bir kampanya yürütüyor. O da doğal olarak kendisine bu vekillerin haksızlık yaptığını düşünüyor ve bu durumdan rahatsız.

Muhtemelen bu konularda kendisine yöneltilen eleştirilerin arka planına dair Erdoğan’ı bilgilendirmiş, nihai kararı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakmıştır.

'Ama istifa etmek istedi, görevi bırakmak istedi' şeklindeki yorumların da spekülasyon olduğu ve doğruyu yansıtmadığını tahmin ediyorum."

KAYNAK: HABER7